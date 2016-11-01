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زيارة من نوع خاص ينتظرها سعد المجرد غدا الاثنين وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 23:42 زيارة من نوع خاص ينتظرها سعد المجرد غدا الاثنين وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
زيارة من نوع خاص ينتظرها سعد المجرد غدا الاثنين وهذه هي التفاصيل
أكد مصدر مقرب من عائلة الفنان سعد المجرد ''لشوف تيفي ''انه من المنتظر أن يقوم كل من البشير عبدو ونزهة الراكراكي، يوم غد الاثنين، بزيارة ثالثة لابنهما سعد ، المحبوس في أحد السجون الفرنسية بتهمة الاغتصا

شوف تيفي : علاء الصنوبري

 

أكد مصدر مقرب من عائلة الفنان سعد المجرد "لشوف تيفي "انه من المنتظر أن يقوم كل من البشير عبدو ونزهة الراكراكي، يوم غد الاثنين، بزيارة ثالثة لابنهما سعد ، المحبوس في أحد السجون الفرنسية بتهمة الاغتصاب، وتعتبر هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها البشير ونزهة لابنهما المعتقل بقلب السجن ،وقد سبق أن نشرت شوف تيفي تدوينة الفنانة التمار التي التقت والدي المجرد بفرنسا ورصدت معاناة العائلة المقيمة في أحد فنادق باريس للمداومة على رؤية ابنهما كلما سمحت الظروف والبحث عن مخرج للقضية التي تبدو أنها لازالت معقدة. .

وتجدر الإشارة أن السلطات الفرنسية قد اعتقلت المغني المغربي، شهر أكتوبر المنصرم، بتهمة اغتصاب فتاة خلال تواجده بالعاصمة الفرنسية لإحياء حفلة غنائية.

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‫شوف تيفي

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زيارة من نوع خاص ينتظرها سعد المجرد غدا الاثنين وهذه هي التفاصيل

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