 ماعندها زهر: حادثة سير تودي بحياة فتاة مبحوث عنها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

زيارة من نوع خاص ينتظرها سعد المجرد غدا الاثنين وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

زيارة من نوع خاص ينتظرها سعد المجرد غدا الاثنين وهذه هي التفاصيل

ماعندها زهر: حادثة سير تودي بحياة فتاة مبحوث عنها | حوادث و حقوق

ماعندها زهر: حادثة سير تودي بحياة فتاة مبحوث عنها

عائلة المرحوم محسن فكري تطالب الإستماع لمكالماته الهاتفية | مجتمع

عائلة المرحوم ''محسن فكري'' تطالب الإستماع لمكالماته الهاتفية

يا ربي السلامة.. كازاوي وكازاوية فارقا الحياة بطريقة مؤلمة داخل غرفة بالجديدة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. كازاوي وكازاوية فارقا الحياة بطريقة مؤلمة داخل غرفة بالجديدة.. وهذه هي التفاصيل

البسيج يتمكن من إحباط أكبر وأخطر عمليات تهريب المخدرات القوية بالداخلة | بوليتيك

''البسيج'' يتمكن من إحباط أكبر وأخطر عمليات تهريب المخدرات القوية بالداخلة

عاجل وبالصورة.. مسلحان بسيوف يهاجمان فتاة وسط البيضاء..وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. مسلحان بسيوف يهاجمان فتاة وسط البيضاء..وها علاش

خالة الملك تنجو من عملية نصب في مليون دولار والمتهمين جزائري ومغربي..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

خالة الملك تنجو من عملية نصب في مليون دولار والمتهمين جزائري ومغربي..وهذه هي التفاصيل

دونالد ترامب: سنطرد 3 ملايين مهاجر من أمريكا هل يكون من بينهم مغاربة؟ | دولي

دونالد ترامب: سنطرد 3 ملايين مهاجر من أمريكا هل يكون من بينهم مغاربة؟

بالصور : معتصمون يبيتون في العراء ضد تحويل مطعم لكباريه بمدينة أكادير | مجتمع

بالصور : معتصمون يبيتون في العراء ضد تحويل مطعم ''لكباريه'' بمدينة أكادير

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

ماعندها زهر: حادثة سير تودي بحياة فتاة مبحوث عنها

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 23:39 ماعندها زهر: حادثة سير تودي بحياة فتاة مبحوث عنها | حوادث و حقوق
ماعندها زهر: حادثة سير تودي بحياة فتاة مبحوث عنها
ذكرت مصادر متطابقة أن فتاة لفظت أنفاسها الأخيرة، اليوم الأحد 13 نونبر، في حادثة انقلاب دراجة نارية كانت على متنها رفقة سائح فرنسي بطريق أوريكا ضواحي مراكش.

شوف تيفي

ذكرت مصادر متطابقة أن فتاة لفظت أنفاسها الأخيرة، اليوم الأحد 13 نونبر، في حادثة انقلاب دراجة نارية كانت على متنها رفقة سائح فرنسي بطريق أوريكا ضواحي مراكش.

وكشفت المصادر ذاتها أن الفتاة البالغة من العمر 24 سنة تنحدر من مدينة أكادير ومبحوث عنها على إثر شكاية وضعها أفراد عائلتها بعدما اختفت عن الأنظار.
وتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بباب دكالة إلى حين قيام أفراد عائلتها بالإجراءات القانونية والإدارية من أجل تشييع جثمانها فيما تم نقل السائح الفرنسي إلى إحدى المصحات الخاصة قصد العلاج جراء إصابته برضوض خطيرة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حادثة مراكش أكادير دكالة انقلاب شكاية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

يا ربي السلامة.. كازاوي وكازاوية فارقا الحياة بطريقة مؤلمة داخل غرفة بالجديدة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. كازاوي وكازاوية فارقا الحياة بطريقة مؤلمة داخل غرفة بالجديدة.. وهذه هي التفاصيل

عاجل وبالصورة.. مسلحان بسيوف يهاجمان فتاة وسط البيضاء..وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. مسلحان بسيوف يهاجمان فتاة وسط البيضاء..وها علاش

تداول فيديو صادم .. فتاة تتعرى بالكامل أمام ملهى ليلي معروف بأكادير..تفاصيل مثيرة وحصرية | حوادث و حقوق

تداول فيديو صادم .. فتاة تتعرى بالكامل أمام ملهى ليلي معروف بأكادير..تفاصيل مثيرة وحصرية

عاجل وبالفيديو ..هذا هو جديد وهوية السارقين الخطيرين المبحوث عنهما في مراكش+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو ..هذا هو جديد وهوية السارقين الخطيرين المبحوث عنهما في مراكش+فيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبرسار ...القضاء الفرنسي يجبر الفتاة المدعية على مواجهة سعد لمجرد وعدم الإستمرار في التماطل | قنوات أخرى
منذ 34 دقيقة

خبرسار ...القضاء الفرنسي يجبر الفتاة المدعية على مواجهة سعد لمجرد وعدم الإستمرار في التماطل

شوفو آش قالت بنت الصنهاجي على والدها في أول خروج إعلامي لها بعد فيديو والدها ! | قنوات أخرى

شوفو آش قالت بنت الصنهاجي على والدها في أول خروج إعلامي لها بعد فيديو والدها !

مومو يستهزء بفنان أمازيغي مغربي ويعتبره سبب سقوط هيلاري كلينتون بعد أن ساندها بأغنيته | قنوات أخرى

مومو يستهزء بفنان أمازيغي مغربي ويعتبره سبب سقوط هيلاري كلينتون بعد أن ساندها بأغنيته

شاهد بالفيديو.. لحظة وصول الفنان Akon للمغرب | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. لحظة وصول الفنان '' Akon '' للمغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

زيارة من نوع خاص ينتظرها سعد المجرد غدا الاثنين وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
منذ 7 دقائق

زيارة من نوع خاص ينتظرها سعد المجرد غدا الاثنين وهذه هي التفاصيل

ماعندها زهر: حادثة سير تودي بحياة فتاة مبحوث عنها | حوادث و حقوق

ماعندها زهر: حادثة سير تودي بحياة فتاة مبحوث عنها

عائلة المرحوم محسن فكري تطالب الإستماع لمكالماته الهاتفية | مجتمع

عائلة المرحوم ''محسن فكري'' تطالب الإستماع لمكالماته الهاتفية

يا ربي السلامة.. كازاوي وكازاوية فارقا الحياة بطريقة مؤلمة داخل غرفة بالجديدة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. كازاوي وكازاوية فارقا الحياة بطريقة مؤلمة داخل غرفة بالجديدة.. وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.