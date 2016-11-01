ماعندها زهر: حادثة سير تودي بحياة فتاة مبحوث عنها ﻿

ذكرت مصادر متطابقة أن فتاة لفظت أنفاسها الأخيرة، اليوم الأحد 13 نونبر، في حادثة انقلاب دراجة نارية كانت على متنها رفقة سائح فرنسي بطريق أوريكا ضواحي مراكش.

شوف تيفي

ذكرت مصادر متطابقة أن فتاة لفظت أنفاسها الأخيرة، اليوم الأحد 13 نونبر، في حادثة انقلاب دراجة نارية كانت على متنها رفقة سائح فرنسي بطريق أوريكا ضواحي مراكش.

وكشفت المصادر ذاتها أن الفتاة البالغة من العمر 24 سنة تنحدر من مدينة أكادير ومبحوث عنها على إثر شكاية وضعها أفراد عائلتها بعدما اختفت عن الأنظار.

وتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بباب دكالة إلى حين قيام أفراد عائلتها بالإجراءات القانونية والإدارية من أجل تشييع جثمانها فيما تم نقل السائح الفرنسي إلى إحدى المصحات الخاصة قصد العلاج جراء إصابته برضوض خطيرة.