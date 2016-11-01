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عائلة المرحوم ''محسن فكري'' تطالب الإستماع لمكالماته الهاتفية

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 22:47 عائلة المرحوم محسن فكري تطالب الإستماع لمكالماته الهاتفية | مجتمع
عائلة المرحوم ''محسن فكري'' تطالب الإستماع لمكالماته الهاتفية
طالبت عائلة بائع السمك الذي توفي بالحسيمة ''محسن فكري'' قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة بالإطلاع على فحوى المكالمات الهاتفية الأخيرة لإبنها الذي لقي حتفه الشهر الماضي في شاحنة للنفايات.

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طالبت عائلة بائع السمك الذي توفي بالحسيمة "محسن فكري" قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة بالإطلاع على فحوى المكالمات الهاتفية الأخيرة لإبنها الذي لقي حتفه الشهر الماضي في شاحنة للنفايات.

وحسب مصادر "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر، فإن طلب العائلة قد يكون وراءه الكشف عن إحدى المكالمات الهاتفية التي أجراها الضحية مع مسؤول في الإقليم قصد التراجع عن قرار إتلاف أسماكه دون جدوى.

وتأتي المعطيات الجديدة المتمثلة في طلب عائلة الضحية "محسن فكري"، في الوقت الذي لم يبدأ فيه قاضي التحقيق ألإستنطاق التفصيلي للمتهمين الثمانية المعتقلين بسجن الحسيمة.

هذا، وحل الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار نهاية الأسبوع المنصرم، بالحسيمة من أجل إعداد تقرير مفصل حول حادثة محسن فكري، حيث إلتقى الصبار مسؤولين محليين، كما زار أسرة الضحية "محسن فكري".

 

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