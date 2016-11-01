يا ربي السلامة.. كازاوي وكازاوية فارقا الحياة بطريقة مؤلمة داخل غرفة بالجديدة.. وهذه هي التفاصيل ﻿

اهتز حي الصفاء بمدينة الجديدة، عشية اليوم الأحد، على وقع فاجعة حقيقية، عقب العثور على شاب وشابة، ملقيان على الأرض داخل غرفة نتيجة تسرب غاز البوطان خلال إعدادهما لوجبة ''الطاجين''.

"شوف تيفي"

اهتز حي الصفاء بمدينة الجديدة، عشية اليوم الأحد، على وقع فاجعة حقيقية، عقب العثور على شاب وشابة، ملقيان على الأرض داخل غرفة نتيجة تسرب غاز البوطان خلال إعدادهما لوجبة "الطاجين".

وحسب مصادر محلية فإن الشاب والشابة المنحدرين من مدينة الدار البيضاء، واللذين اكتريا الغرفة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع عثر عليهما ملقيان على الأرض داخل الغرفة، ليتبين الفحص الأولي لهما بأن الفتاة فارقت الحياة، بينما تم نقل الشاب على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل قسم الإنعاش.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الفاجعة، التي راح ضحيتها شاب وشابة في عمر الزهور.