عاجل وبالصورة.. مسلحان بسيوف يهاجمان فتاة وسط البيضاء..وها علاش ﻿

شهد شارع باريس وسط مدينة الدار البيضاء، قبل قليل، حادثا خطيرا، أبطاله مسلحان بالسيوف، أقدما على مهاجمة فتاة لسرقة هاتفها النقال.

"شوف تيفي"



شهد شارع باريس وسط مدينة الدار البيضاء، قبل قليل، حادثا خطيرا، أبطاله مسلحان بالسيوف، أقدما على مهاجمة فتاة لسرقة هاتفها النقال.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفتاة تفاجأت بالمسلحين يقومان بالهجوم عليها ليقوم أحدهما بتوجيه طعنة لها على مستوى اليد.



وأضاف المصدر ذاته بأن فرقة الصقور، تمكنت من اعتقال أحد السارقين بينما تم نقل الضحية إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاجات الضرورية.



