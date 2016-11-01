 خالة الملك تنجو من عملية نصب في مليون دولار والمتهمين جزائري ومغربي..وهذه هي التفاصيل ﻿
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خالة الملك تنجو من عملية نصب في مليون دولار والمتهمين جزائري ومغربي..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 21:24 خالة الملك تنجو من عملية نصب في مليون دولار والمتهمين جزائري ومغربي..وهذه هي التفاصيل | مجتمع
خالة الملك تنجو من عملية نصب في مليون دولار والمتهمين جزائري ومغربي..وهذه هي التفاصيل
تمكنت خالة الملك، حفصة أمحزون، من الإيقاع بمواطن جزائري وآخر مغربي ينحدر من نفس المنطقة التي تقيم فيها بضواحي مدينة خنيفرة، بعد أن اتهمتهما بمحاولة النصب عليها في ورقة مالية بقيمة مليون دولار

"شوف تيفي"

 

تمكنت خالة الملك، حفصة أمحزون، من الإيقاع بمواطن جزائري وآخر مغربي ينحدر من نفس المنطقة التي تقيم فيها بضواحي مدينة خنيفرة، بعد أن اتهمتهما بمحاولة النصب عليها في ورقة مالية بقيمة مليون دولار مزورة، حيث أحالتهما الشرطة القضائية في حالة اعتقال يوم الجمعة الأخير على وكيل الملك بتهمة النصب والاحتيال.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر غدا الاثنين، وحسب مصدر أمني فإن الحادث جرى يوم الاثنين الماضي، حينما نجحت الشرطة في وضع كمين أوصلها إلى توقيف جزائري رفقة مغربي، بتنسيق مع خالة الملك، والتي أوهمت المشتبه فيهما بأنها مستعدة لمساعدتهما على صرف الورقة المالية بقيمة مليون دولار، مما أوقعهما في شباك أفراد الأمن، الذين انتدبوا فرقة للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء، بأمر من النيابة العامة، لتفتيش الشقة التي يكتريها الجزائري منذ حلوله بالمغرب حاملا معه الورقة المالية المزورة، في محاولة من المحققين للوصول إلى أوراق مالية أجنبية مزورة قد يكون الجزائري خبأها بشقته بالبيضاء.

وأضافت اليومية بأنها علمت بأن المتهمين المعتقلين الجزائري والمغربي تقدما إلى حفصة أمحزون وأخبراها بأنهما حصلا على تفويض من رجل أعمال ليبي، كلفهما بالبحث عن شريك مغربي لإحداث مشروع بالمغرب، ومنح للجزائري ورقة مالية بقيمة مليون دولار لصرفها وضخ أموال في مشروع يتفق حوله الشريكان فيما بعد، حيث طلب المتهمان من خالة الملك مساعدتهما على صرف الورقة المالية وإيجاد مستثمر مغربي قادر على الشراكة مع المستثمر الليبي.

وأوضحت اليومية بأن حفصة أمحزون وبعد اطلاعها على الورقة المالية ساورتها شكوك حولها وطلبت من حاملها عرضها على بنكي متخصص في معاينة الأوراق المالية الأجنبية،وهو ما اعترض عليه المتهمان،وقاما بإطلاع خالة الملك على محادثة جمعتهما بالمستمر الليبي عبر "الواتساب" تضم صورة للورقة المالية المراد تقديمها لشريكه المغربي وشهادة صادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي تتبن صحة الورقة النقدية،غير أنها لم تقتنع مما دفعهما إلى طلب مهلة قبل تمكنيهما من المساعدة وسارعت إلى إخبار رجال الشرطة والتي هيأت بتنسيق معها كمينا أسقط المتهمين بالنصب والاحتيال.

وأظهرت أبحاث المحققين بأن ورقة المليون دولار والتي حاول الجزائري وشريكه المغربي النصب بها على خالة الملك هي عبارة عن ورقة تذكارية صادرة عن "النادي العالمي للمليونيرات" بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي سبق له أن طبع العديد من الأوراق المليونية لأعضاء النادي وهواة جمع العملات الأمريكية عبر العالم.

 

 

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