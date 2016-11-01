دونالد ترامب: سنطرد 3 ملايين مهاجر من أمريكا هل يكون من بينهم مغاربة؟ ﻿

ذكّر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بوعده الذي قطعه، والقاضي بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من البلاد بعد تسلمه منصبه.

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ذكّر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بوعده الذي قطعه، والقاضي بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من البلاد بعد تسلمه منصبه.

إذ أكد خلال مقابلة تلفزيونية ستنشر كاملة اليوم الأحد، أن عدد المهاجرين الذين ينوي طردهم من الولايات المتحدة الأمريكية قد يصل إلى ثلاثة ملايين.

وصرح ترامب قائلا: "ما سنفعله هو أننا سنطرد المجرمين والذين يملكون سجلا إجراميا وأفراد العصابات وتجار المخدرات، وهم كثر، مليونان على الأرجح أو حتى ثلاثة ملايين. سنطردهم من البلاد أو سنودعهم السجن. لكننا سنبعدهم عن بلادنا، فهم هنا خلافا للقانون".

وفي إطار حديثه عن المهاجرين، أشار "الوحش" إلى الحدود الأميركية المكسيكية، التي أكد أن الجدار الذي يعتزم بناءه على الحدود قد لا يبنى بكامله بالحجارة وقد يشمل أجزاء تقتصر على سياج.

وقال ترامب في مقابلته التلفزيونية المطولة الأولى منذ انتخابه: "ربما يشمل بعض التسييج. في بعض المناطق من الأنسب بناء جدار. أنا بارع في هذا العمل الذي يسمى البناء".