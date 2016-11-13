 بالصور : معتصمون يبيتون في العراء ضد تحويل مطعم ''لكباريه'' بمدينة أكادير ﻿
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بالصور : معتصمون يبيتون في العراء ضد تحويل مطعم ''لكباريه'' بمدينة أكادير

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 20:19 بالصور : معتصمون يبيتون في العراء ضد تحويل مطعم لكباريه بمدينة أكادير | مجتمع
بالصور : معتصمون يبيتون في العراء ضد تحويل مطعم ''لكباريه'' بمدينة أكادير
وقال مصدر مقرب من العمال المعتصمون، أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم بعد سنوات من العمل في المطعم، حيث أنهم تعرضوا للطرد والإهانة من قبل إدارة المطعم.

شوف تيفي

 

وقال مصدر مقرب من العمال المعتصمون، أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم بعد سنوات من العمل في المطعم، حيث أنهم تعرضوا للطرد والإهانة من قبل إدارة المطعم.

وأضاف ذات المصدر، أن سياسيا معروفا ويشغل منصب وزير في حكومة عبد الإله بن كيران مر من أمام الخيمة التي يعتصم فيها المستخدمون لتوفره على منزل فخم بمنطقة مارينا دون ان يعيرهم أي إهتمام يضيف ذات المصدر.

وتعتزم هيئات حقوقية ونقابية بمدينة أكادير زيارة معتصم المستخدمين الذين لقوا تعاطفا من قبل السياح الأجانب والمواطنين، بسبب مبيتهم الليلي في قلب منطقة مارينا المشيدة قرب شاطئ أكادير على المحيط الأطلسي.

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الإعتصام المستخدمون الخيمة المنطقة مارينا اكادير شوف تيفي

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