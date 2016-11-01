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زعماء العالم يتوافدون تباعا على مراكش وأمير الكويت أول الوافدين.

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 20:13 زعماء العالم يتوافدون تباعا على مراكش وأمير الكويت أول الوافدين. | بوليتيك
زعماء العالم يتوافدون تباعا على مراكش وأمير الكويت أول الوافدين.
حل زوال اليوم بمراكش كل من أمير الكويت ورؤساء الغابون والكوت ديفوار وبالاو، فيما يرتقب وصول حوالي 30 رئيس دولة عبر العالم، إضافة إلى رؤساء حكومات ووزراء وفود دولية.

شوف تيفي 

 

حل زوال اليوم بمراكش كل من أمير الكويت ورؤساء الغابون والكوت ديفوار وبالاو، فيما يرتقب وصول حوالي 30 رئيس دولة عبر العالم، إضافة إلى رؤساء حكومات ووزراء وفود دولية. 

وبدأ رؤساء الدول في التوافد على مراكش للمشاركة في أشغال مؤتمر المناخ الدولي "كوب 22" الذي يحتضنه المغرب، حيث حل زوال اليوم بمراكش أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للمشاركة في أشغال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ "كوب 22 " التي تحتضنها المدينة الحمراء ما بين 7 و18 نونبر الجاري.

ووجد أمير دولة الكويت في استقباله بمطار مراكش المنارة الدولي، زوال اليوم الأحد، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد وسفير دولة الكويت بالمغرب عبد اللطيف يحيى، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

كما وصل رئيس جمهورية الغابون علي بونغو أوندمبا، بعد زوال اليوم الأحد بمدينة مراكش، حيث إستقبله وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وسفير جمهورية الغابون بالرباط عبدو رزاق غي كامبوغو، كما حل أيضا رئيس جمهورية الكوت ديفوار الحسن درامان واتارا، الذي  استقبله أيضا وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش وسفير جمهورية الكوت ديفوار بالمغرب السيد إدريسا طراوري.

فيما وصل رئيس جمهورية بالاو تومي رمنجساو، إلى مدينة مراكش، حيث استقبله وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عبد الحفيظ العلمي.

وينتظر، ان يتوافد تباعا طيلة مساء اليوم وغدا زعماء آخرون وممثلين عن رؤساء الدول الذين تعذر عليهم الحضور إلى هذا الحدث العالمي.

 

 

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