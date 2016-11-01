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عاجل زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب الأرجنتين

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 20:03 عاجل زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب الأرجنتين | دولي
عاجل زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب الأرجنتين
ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريشتر اليوم الأحد شمال غرب الأرجنتين.

"شوف تيفي"

 

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريشتر اليوم الأحد شمال غرب الأرجنتين.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فإن مركز الزلزال وقع بعمق 100 كيلومتر على بعد 26 كيلومترا من إقليم لا ريوخا شمال غرب الأرجنتين بالقرب من الحدود مع تشيلي.

وأوضحت الصحيفة بأن المعطيات الأولى بخصوص الزلزال لم تكشف إلى حدود اللحظة عن سقوط قتلى أو جرحى.

 

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