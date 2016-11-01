من جديد ...دعوى قضائية ضد البرلمانية عن الإتحاد الدستوري خديجة زياني بسبب تدوينة ''الأوباش'' ﻿

لازالت موجة الغضب عن النائبة البرلمانية لحزب الاتحاد الدستوري “خديجة الزياني” مستمرة بعدما وصفت سكان الريف بالأوباش، حيث وضعت محامية بمدينة الحسيمة شكاية ضد البرلمانية تتهمها'' بالتمييز

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لازالت موجة الغضب عن النائبة البرلمانية لحزب الاتحاد الدستوري “خديجة الزياني” مستمرة بعدما وصفت سكان الريف بالأوباش، حيث وضعت محامية بمدينة الحسيمة شكاية ضد البرلمانية تتهمها" بالتمييز والكراهية ومحاولة زعزعة إستقرار الدولة".

وجاءت الشكاية الجديدة للمحامية بهيئة الحسيمة نيابة عن أحد المواطنين بمدينة إمزورن، بعد دعاوي قضائية أخرى رفعها مواطنون وحقوقيون ضد البرلمانية عن حزب الإتحاد الدستوري التي وصفت المحتجين بالحسيمة على مقتل محسن فكري "بالأوباش" من خلال تدوينة على حائطها الفايسبوكي.

وتأتي الشكاية الجديدة، بعد أن تناقل الآلاف من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات غاضبة ضد البرلمانية و حزبها ‘الاتحاد الدستوري" الذي إضطر إلى إصدار بلاغ يتبرأ فيه من تدوينة نائبته البرلمانية، حيث جمد عضويتها في الحزب وأحالها على المجلس التأديبي، فيما قرر عشرات المغاربة من مختلف جهات المملكة وضع شكايات مرفقة بصورة التدوينة المسيئة لتجريدها من صفتها البرلمانية طبقاً لقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.