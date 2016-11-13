تداول فيديو صادم .. فتاة تتعرى بالكامل أمام ملهى ليلي معروف بأكادير..تفاصيل مثيرة وحصرية ﻿

اهتز الفايسبوك، عشية اليوم الأحد، على وقع فيديو فاضح مدته 48 ثانية، ظهرت خلاله فتاة وهي عارية بالكامل خلال تواجدها أمام باب ملهى ليلي معروف.



"شوف تيفي"



اهتز الفايسبوك، عشية اليوم الأحد، على وقع فيديو فاضح مدته 48 ثانية، ظهرت خلاله فتاة وهي عارية بالكامل خلال تواجدها أمام باب ملهى ليلي معروف.

وفي تفاصيل هذا الفيديو، فإن أحد الأشخاص وثق تلك اللحظات التي قامت خلالها الفتاة التي كانت على ما يبدو في حالة سكر، وهي تقوم بإزالة جميع ملابسها بما فيها الداخلية، كاشفا عن اسم الملهى الليلي الذي شهد الواقعة.

وعلاقة بالموضوع، فإن "شوف تيفي" توصلت من مصدرها، بمعلومات تفيد بأن الملهى الليلي المذكور اسمه في الفيديو والمقابل لساحة الأمل بأكادير، يوجد بمنطقة سياحية.

وأوضح المصدر ذاته بأن هذا الملهى الليلي الذي تعود ملكيته لأحد الأشخاص رفقة شقيقته المتزوجة بخليجي، عرف قبل سنتين جريمة قتل مروعة، بطلها حارس أمن خاص "فيدور" بالملهى، قام بقتل زبون بعد أن وجه له ضربة قاتلة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الملاهي الليلية بمدينة أكادير، تعرف فوضى عارمة بسبب مجموعة من التجاوزات، ومن بينها تلك المتعلقة بضبط أوقات الإغلاق.



