عاجل الرئيس المصري السيسي يلغي زيارته إلى المغرب للمشاركة في ''الكوب22'' بسبب الأوضاع الغير مستقرة ببلده ﻿

ألغى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي زيارته التي كانت مقررة إلى المغرب، لحضور مؤتمر التغيرات المناخية ''كوب 22'' المقام بمدينة مراكش، والذي تستمر أشغاله إلى غاية الثامن عشر من شهر نونبر الجاري.

شوف تيفي

ألغى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي زيارته التي كانت مقررة إلى المغرب، لحضور مؤتمر التغيرات المناخية "كوب 22" المقام بمدينة مراكش، والذي تستمر أشغاله إلى غاية الثامن عشر من شهر نونبر الجاري.

وقالت مصادر إعلامية دولية، أن الرئيس المصري لن يزور مراكش للحضور إلى جانب الزعماء الدوليين في مؤتمر المناخ "الكوب22"، نظرا للأوضاع المتوترة بمصر، بعد تهديد المواطنين بالنزول إلى الشارع تحث شعار "ثورة الغلابة".

وإستنادا لذات المصادر، فقد كان مبرمجا أن يحل الرئيس المصري بالمملكة المغربية، من أجل المشاركة في مؤتمر القمة المناخية، والتي سيترأسها الملك محمد السادس يوم الثلاثاء المقبل بمراكش، حيث من المقرر أن يلقي خطابا أمام زعماء الدول ضيوف الأمم المتحدة والمملكة المغربية.

وأضافت ذات المصادر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكلف وفدا وزاريا رفيع المستوى لثمتيله بمدينة مراكش إلى جانب قادة العالم الذين أكدوا حضورهم.



