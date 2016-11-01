مؤثر...وبالفيديو : رغم صرف 18 مليون درهم سنويا...متشردون ينامون وسط الأزبال بإنزكان والمسؤولين آوت ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على شريط فيديو يوثق لمتشردين يغضون في نوم عميق وسط أكوام من الأزبال المتناثرة على جنبات الشارع العام قرب السوق الأسبوعي لمدينة إنزكان، الذي يستقبل سياحا من خارج المغرب ونقطة توزيع

شوف تيفي



حصلت "شوف تيفي" على شريط فيديو يوثق لمتشردين يغضون في نوم عميق وسط أكوام من الأزبال المتناثرة على جنبات الشارع العام قرب السوق الأسبوعي لمدينة إنزكان، الذي يستقبل سياحا من خارج المغرب ونقطة توزيع رئيسية للمواد الإستهلاكية والألبسة والخضر نحو شرق المغرب وجنوبه.

وأظهر شريط الفيديو المتشردين الذين لم تسعفهم الظروف للحصول على بيث يقيهم برد الشتاء وحر الصيف، ليعمدوا إلى البحث عن زاوية بالشارع العام للإحتماء بالبرد والخلود للنوم، حيث إلتقطت كاميرا مصادر "شوف تيفي" متشردين وهم يغطون في نوم عميق محاطين بأكوام من الأزبال التي تقض مضجع المارة وتشوه صورة مدينة إنزكان التي تمنح أكثر من 18 مليون درهم في السنة من أجل النظافة.

وقالت مصادر "شوف تيفي" أن مدينة إنزكان لم تعد معروفة بأسواقها المركزية التي تستقطب جميع التجار سواء المغاربة أو الأجانب، بل أضحت مدينة الأزبال والروائح الكريهة، حيث أن المسؤولين المنتخبين والمحليين أصبح همهم الوحيد هو الصراع وليس خدمة المواطن والوقوف على مشاكله، خاصة في ملف النظافة الذي يلتهم جزءا كبيرا من ميزانية البلدية.