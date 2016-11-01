عاجل وبالفيديو ..هذا هو جديد وهوية السارقين الخطيرين المبحوث عنهما في مراكش+فيديو ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، اليوم الأحد، من التوصل إلى معلومات تكشف هوية اللصين اللذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يحاولان سرقة حقيبة جلدية لفتاة بالشارع العام على مستوى حي تاركة.



"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، اليوم الأحد، من التوصل إلى معلومات تكشف هوية اللصين اللذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يحاولان سرقة حقيبة جلدية لفتاة بالشارع العام على مستوى حي تاركة.

وحسب مصادر مراكشية فإن الأمر يتعلق بـ "أنور" و "العفريت"، اللذين يقطنان بحي شعوف الموجود على مستوى منطقة المحاميد.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في النازلة لاعتقال "أنور" و"العفريت" خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو وصور السارقين، أشعلت اليوم الأحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب النشطاء المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء بالتحرك واعتقالهما في أقرب وقت ممكن.