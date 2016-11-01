حي الزفريتي بمراكش يشهد حادثة خطيرة وهذه هي التفاصيل ﻿

شهد حي الزفريتي بمدينة مراكش حادثة انتحار راح ضحيتها شخص حيث أقدم على شنق نفسه بسمطة ديال الجلد مساء أمس السبت.

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شهد حي الزفريتي بمدينة مراكش حادثة انتحار راح ضحيتها شخص حيث أقدم على شنق نفسه بسمطة ديال الجلد مساء أمس السبت.

وأفادت مصادر مطلعة أن الحادثة خلفت ردود فعل مؤثرة لهذا الشخص الذي يعمل كصانع تقليدي، والذي انتحر في ظروف غامضة.

وتم العثور على الشخص المذكور معلقا في سقف المحل الذي يعمل فيه، حيث تم فتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة الغريبة والأليمة التي صدمت جيران الضحية.