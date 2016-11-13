مؤثر..الفنانة أمال التمار تلتقي والدي لمجرد في فرنسا وها أشنوا قالت على ظروفهم ﻿

التقت الفنانة المغربية أمال التمار خلال زيارة لفرنسا يوم أمس في بهو أحد الفنادق بباريس بالفنانة نزهة الركراكي والفنان البشير عبدو حيث كشفت أن والدة لمعلم جد متماسكة ومتشبثة بالأمل ورضاها بقضاء

شوف تيفي

التقت الفنانة المغربية أمال التمار خلال زيارة لفرنسا يوم أمس في بهو أحد الفنادق بباريس بالفنانة نزهة الركراكي والفنان البشير عبدو حيث كشفت أن والدة لمعلم جد متماسكة ومتشبثة بالأمل ورضاها بقضاء الله وقدره.

وقالت أمال في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك "إنها ليست في المستشفى، وليست طريحة الفراش،ولكن مسحة الحزن تظهر في عينيها،وتحس بقلبها ينزف من الألم، إنها الفنانة الصديقة نزهة الركراكي والأخت التي لم تلدها لي أمي"...

وتابعت "التقيت بها اليوم في باريس في الفندق الذي تقيم به هي وزوجها الفنان البشير عبدو عند عودتهما من زيارة ابنهما في الصباح الباكر،خذلتنا الكلمات والعبارات رغم علاقتنا التي دامت لسنين ،وشعرت بعمق المأساة التي حلت بهذه الأسرة الفنية،ولكن ما شدني أكثر هو تماسكهما وتشبثهما بالأمل ورضاهما بقضاء الله وترديدها لعبارة: حسبي الله ونعم الوكيل إنها أم ككل الأمهات فقط، أم ككل الأمهات تحزن لحزن ابنها وتتألم لألمه وتدعو الباري أن يفرج كربته... وقالت لي : حتى لو كنت مريضة فسأنسى مرضي وما بي، لأن فلذة كبدي هو اهتمامي الأول وأتمنى أن يدعو له كل المغاربة وأن يأخذ العدل مجراه"...