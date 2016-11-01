مؤلم..شاب يلقى مصرعه بطريقة مروعة بمنطقة السوالم ضواحي البيضاء ﻿

شهد دوار غولان بمنطقة أحد السوالم ضواحي مدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الأحد، حادثا مؤلما، عقب سقوط شاب في بئر عميق.



"شوف تيفي"

شهد دوار غولان بمنطقة أحد السوالم ضواحي مدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الأحد، حادثا مؤلما، عقب سقوط شاب في بئر عميق.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب وهو مختل عقلي يبلغ من العمر 20 سنة، سقط بالبئر حينما كان يتجول بالقرب منه ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.



وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بعد انتشالها من البئر.