معترض الموكب الملكي بالرباط يغادر السجن ﻿

"شوف تيفي"
تم أول أمس الجمعة، الإفراج عن "عزيز.م" الذي كان خلف القضبان الحديدية لمدة أربعة أشهر نتيجة اعتراضه للموكب الملكي بالرباط الصيف الماضي، وذلك حسب ما كشف عنه مصدر لـ "شوف تيفي".
وكانت المحكمة الابتدائية لمدينة الرباط، قد أصدرت يوم الخميس 30 يونيو الماضي، حكمها بالسجن سنة نافذة في حق "عزيز.م"، وذلك بعد الاستماع للمتهم الذي كشف عن الظروف والأسباب التي جعلته يعترض الموكب الملكي، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى 5 أشهر، قضى منها 4 أشهر بسجن سلا المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر والذي ظهر والده المسن في فيديو مؤثر، وهو يطالب بإطلاق سراحه، قد تم اعتقاله من طرف الحراس الخاصين للملك بعد اعتراضه سيارة الملك بشارع الكفاح مقاطعة يعقوب المنصوربالرباط ، ورميه لبطاقته الوطنية داخل سيارة الملك.
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