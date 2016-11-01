بالفيديو.. شاب يعرض حياته للخطر على حافة برج بمكة المكرمة ﻿

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يتجول على حافة ''برج الساعة'' بمكة المكرمة، معرضاً حياته للخطر.

"شوف تيفي " : علاء الصنوبري



تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يتجول على حافة "برج الساعة" بمكة المكرمة، معرضاً حياته للخطر.

ويظهر الفيديو قيام شاب، يتضح من زيه أنه يعمل حارس أمن، بالتجول في قمة البرج على الحافة الموجودة أعلى الساعة، برفقة شخص آخر يقوم بتصويره.

وعبر مغردون على موقع "تويتر" خصوصا السعوديون عن استنكارهم لتصرف الشاب المتهور ، مطالبين بالتحقيق في المقطع ومحاسبة المسؤولين عن أمن البرج الذي سمح لهذا الشاب المتهور بالوصول لهذه المنطقة وتعريض حياته للخطر.