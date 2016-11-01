 برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي على إثر وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود ﻿
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برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي على إثر وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 16:30 برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي على إثر وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود | بوليتيك
برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي على إثر وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،عاهل المملكة العربية السعودية، على إثر وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود.

 

''شوف تيفي"

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،عاهل المملكة العربية السعودية، على إثر وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الملك ،بهذه المناسبة الأليمة، للعاهل السعودي ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، "داعيا الله تعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء في هذا المصاب الذي لا راد لقضائه فيه، وأن يتغمد الراحل بواسع رحمته وغفرانه،ويسكنه فسيح جناته ".

وأضاف الملك " وإذ أسأله جل وعلا أن يحفظكم وأسرتكم الملكية المبجلة بعنايته الربانية، ويحيطكم بألطافه الخفية، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر، فإني أرجو أن تتفضلوا،خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم ،بقبول أصدق مشاعر تعاطفي،مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري".

 

 

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس برقية تعزية سلمان بن عبد العزيز

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