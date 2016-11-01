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نشطاء دوليون يحتجون بمراكش من أجل ''العدالة المناخية''

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 16:23 نشطاء دوليون يحتجون بمراكش من أجل العدالة المناخية | بوليتيك
نشطاء دوليون يحتجون بمراكش من أجل ''العدالة المناخية''
تنظم جمعيات دولية مدافعة عن البيئة والمناخ في هذه الأثناء بمدينة مراكش ، مسيرة إحتجاجية سلمية بمشاركة نشطاء معروفين على الساحة العالمية كمدافعين عن البيئة والطبيعة.


شوف تيفي

تنظم جمعيات دولية مدافعة عن البيئة والمناخ في هذه الأثناء بمدينة مراكش ، مسيرة إحتجاجية سلمية بمشاركة نشطاء معروفين على الساحة العالمية كمدافعين عن البيئة والطبيعة.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات بجميع لغات العالم، تطالب المسؤولين السياسيين والإقتصاديين بضرورة الحفاظ على الطبيعة التي تأثرت جراء التغيرات المناخية بجميع أنحاء الكرة الأرضية.

وطالب المحتجون الذين قدموا من جميع القارات الخمس، بضرورة إخراج الإتفاقات الموقعة في المؤتمرات المناخية السابقة إلى حيز الوجود، حيث حذر المشاركون في الوقفة الإحتجاجية من التدهور المتواصل للنظام البيئي في العالم، جراء الإنبعاتات الغازية.

وإلى جانب الجمعيات النشيطة دوليا في البيئة والمناخ، شاركت جمعيات وطنية تعنى بقضايا البيئة والمناخ، حيث طالبت الجمعيات المغربية كذلك بجعل مؤتمر المناخ بمراكش كقمة لإنقاذ الكرة الأرضية من التدهور جراء الإنحباسات الحرارية، التي أثرت على الإنسان والحيوان والنبات.

 

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