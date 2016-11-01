 هام..المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن برنامج خاص لسير القطارات من 17 نونبر الجاري إلى 13 دجنبر المقبل ﻿
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هام..المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن برنامج خاص لسير القطارات من 17 نونبر الجاري إلى 13 دجنبر المقبل | مجتمع

هام..المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن برنامج خاص لسير القطارات من 17 نونبر الجاري إلى 13 دجنبر

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هام..المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن برنامج خاص لسير القطارات من 17 نونبر الجاري إلى 13 دجنبر المقبل

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 16:22 هام..المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن برنامج خاص لسير القطارات من 17 نونبر الجاري إلى 13 دجنبر المقبل | مجتمع
هام..المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن برنامج خاص لسير القطارات من 17 نونبر الجاري إلى 13 دجنبر المقبل
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن وضع برنامج خاص لسير القطارات يمتد من 17 نونبر الجاري إلى 13 دجنبر المقبل، وذلك تحسبا للتنقلات المكثفة التي تعرفها هذه الفترة.

"شوف تيفي"+"و م ع"


و
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن وضع برنامج خاص لسير القطارات يمتد من 17 نونبر الجاري إلى 13 دجنبر المقبل، وذلك تحسبا للتنقلات المكثفة التي تعرفها هذه الفترة.

وأوضح بلاغ للمكتب أنه تم وضع هذا البرنامج بشكل يتلاءم مع برامج عطل الأقطاب الدراسية الجهوية الثلاثة وكذا عطلة عيد الاستقلال وعطلة عيد المولد النبوي، ومن أجل استيعاب الأعداد الكثيرة للمسافرين في أحسن ظروف الأمان والراحة.

وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج يشمل أيضا تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية (الدار البيضاء، الرباط ، فاس ، مراكش ، طنجة ، وجدة والناظور)، وتكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، لتسهيل عملية بيع التذاكر وكذلك إرشاد المسافرين.

ويتمثل ذلك في تقديم تسهيلات من أجل اقتناء التذاكر تفاديا للانتظار، من خلال تعزيز عدد شبابيك التذاكر بالمحطات، وتسهيل عملية الولوج إلى الأرصفة والقطارات بالمحطات، وتوفر الموزعين الآليين للتذاكر، واقتناء التذاكر عبر موقع الببع (دوبلفي.دوبلفي.دوبلفي.أون سي إف-فواياج.ما).

ويتمثل أيضا في توفر أعوان بالمحطات وعلى متن القطارات من أجل استقبال وإرشاد المسافرين، وتسهيل الولوج إلى الأرصفة والقطارات، وكذا في خدمة مصلحة الإرشادات للمسافرين بدون انقطاع من خلال مركز خدمة الزبناء: 2255 (1.92 درهم للدقيقة مع احتساب الرسوم من هاتف ثابت اتصالات المغرب).

كما يتمثل في تقديم عروض تجارية للسفر بأثمنة أقل تخص جميع شرائح المسافرين (العائلات، الشباب، السن الذهبي، الطلبة..،)، وبغية تفادي الاكتظاظ التي تعرفه مثل هذه المناسبات، يدعو المكتب زبناءه إلى الاستعلام مسبقا عن مواقيت السفر، واقتناء تذاكر الذهاب والإياب، مسبقا قبل تاريخ السفر، وامتطاء القطارات المشار إليها في التذكرة.

 

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