بالصور..ملك السعودية يبكي بحرارة خلال صلاة الجنازة على شقيقه الأمير تركي ﻿

ذرف العاهل الملك سلمان بن عبد العزيز، الدموع خلال صلاة الجنازة، على أخيه المتوفي الأمير تركي بن عبد العزيز.

"شوف تيفي"

ذرف العاهل الملك سلمان بن عبد العزيز، الدموع خلال صلاة الجنازة، على أخيه المتوفي الأمير تركي بن عبد العزيز.

وتناقلت مختلف المواقع العربية، قبل قليل، صورا للعاهل السعودي وهو يذرف الدموع خلال صلاة الجنازة، وخلال مشاركته في دفن الراحل.

وعلاقة بالموضوع، قال الأمير سلطان بن سلمان لـ"العربية.نت"، إن وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز خسارة كبيرة للوطن، لما يمثله من قامة وطنية كبيرة عرفت بالأصالة ونبل الخلق والشيم، مما ورثه من والده الملك عبد العزيز، وما اكتسبه من حرص على التقارب ورجاحة العقل وحب للخير.