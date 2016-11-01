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رئيس مجلس الأمة الجزائري بالمغرب مبعوثا من عبد العزيز بوتفليقة في قمة المناخ بمراكش

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 15:02 رئيس مجلس الأمة الجزائري بالمغرب مبعوثا من عبد العزيز بوتفليقة في قمة المناخ بمراكش | بوليتيك
رئيس مجلس الأمة الجزائري بالمغرب مبعوثا من عبد العزيز بوتفليقة في قمة المناخ بمراكش
عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله في الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ''كوب22''

 

شوف تيفي

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله في الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب22" بمدينة مراكش

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، و "استجابة منه للدعوة التي تلقاها من العاهل المغربي عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لتمثيله في الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقد يوم 15 نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوب22 بمراكش".

و أضاف ذات المصدر أن رئيس مجلس الأمة سيكون مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي "رمطان لعمامرة"، للمشاركة في أشغال المؤتمر الذي سيعرف حضور زعماء أكثر من 30 بلدا وشخصيات سياسية وإقتصادية ورياضية بارزة على المستوى الدولي.

 

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