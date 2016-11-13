بالصورة.. دعوات لإضراب عام عن التزود بالمحروقات غدا الاثنين ﻿

أطلق نشطاء مغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، دعوة جديدة تهدف إلى مقاطعة التزود بالمحروقات غدا الاثنين، لمدة 24 ساعة.

"شوف تيفي"



أطلق نشطاء مغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، دعوة جديدة تهدف إلى مقاطعة التزود بالمحروقات غدا الاثنين، لمدة 24 ساعة.

وعبر مطلقوا هذه الدعوة عن غضبهم الشديد، من شركات توزيع المحروقات التي لم تخفض من أسعار "البزنين والكازوال " بالمغرب، بالرغم من تراجع سعر برميل النفط عالميا.

وطالب النشطاء بوقف تحرك السيارات والشاحنات لمدة 24 ساعة، والتسبب في خسائر مادية مهمة في قطاع المحروقات وفي قطاعات أخرى مرتبطة به.



