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بالفيديو..كبار المشاهير والنجوم المغاربة و العرب يطلقون حملة تضامن واسعة مع سعد لمجرد

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 14:53 بالفيديو..كبار المشاهير والنجوم المغاربة و العرب يطلقون حملة تضامن واسعة مع سعد لمجرد | ثقافة و فنون
بالفيديو..كبار المشاهير والنجوم المغاربة و العرب يطلقون حملة تضامن واسعة مع سعد لمجرد
أطلق مشاهير الفن في العالم العربي حملة تضامن جديدة مع الفنان سعد لمجرد المعتقل في سجن ''فلوري'' بباريس على خلفية اتهام فتاة فرنسية له بالاغتصاب.


"شوف تيفي"

أطلق مشاهير الفن في العالم العربي حملة تضامن جديدة مع الفنان سعد لمجرد المعتقل في سجن "فلوري" بباريس على خلفية اتهام فتاة فرنسية له بالاغتصاب.

وأظهر فيديو تم تداوله بقوة اليوم الأحد على هشتاغ "كلنا سعد" العديد من النجوم الذين أكدوا في حملتهم هذه وقوفهم إلى جانب "سعد لمجرد"، ومن بينهم الفنانتين دنيا باطمة وجميلة البدوي، والممثل والمخرج إدريس الروخ، والفنان اللبناني زياد برجي.

وتفاعل المغاربة وعشاق "المعلم" بكثافة مع هذه الحملة، حيث تمنى الجميع أن يحصل هذا الأخير على البراءة، مؤكدين في الوقت ذاته بأن مكانة لمجرد ستبقى في قلوبهم كيفما كان قرار القضاء الفرنسي.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العالم العربي سعد لمجرد دنيا باطمة إدريس الروخ زياد برجي

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