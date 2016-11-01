مثير..ها شحال تْحكم على مقدم لقاو عندو لحشيش في سيدي بنور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي بنور بدكالة، أدانت خلال الأسبوع الجاري عون سلطة ''مقدم'' بالسجن لمدة 8 أشهر نافذة ، عقب إدانته بالاتجار في مخدر الحشيش.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي بنور بدكالة، أدانت خلال الأسبوع الجاري عون سلطة "مقدم" بالسجن لمدة 8 أشهر نافذة ، عقب إدانته بالاتجار في مخدر الحشيش.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الحكم كان رحيما بـ "المقدم"، بالمقارنة مع كمية الحشيش التي كانت معه خلال اعتقاله، حيث حجزت لديه المصالح الأمنية صفيحتين من "الحشيش".

وأضاف المصدر ذاته بأن المقدم اعترف للمصالح الأمنية، بمصدر "الحشيش" الذي تم حجزه لديه، ليتم اعتقال الموزع الرئيسي لـ "الحشيش"، والذي قررت نفس المحكمة سجنه لمدة عام ونصف.