يا ربي السلامة.. ''شوفو'' سخان مائي يقتل زوجين بالناظور ﻿

اهتزت مدينة الناظور ليلة أمس السبت، على وقع خبر مفجع، بعد وفاة زوجين في عقدهما الخامس داخل منزلهما الكائن بحي المطار نتيجة تسرب للغاز من سخان الماء ''شُّوفو''.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة الناظور ليلة أمس السبت، على وقع خبر مفجع، بعد وفاة زوجين في عقدهما الخامس داخل منزلهما الكائن بحي المطار نتيجة تسرب للغاز من سخان الماء "شُّوفو".

وحسب مصادر محلية فإن أحد أقرباء الهالكين، اكتشف الواقعة، وسارع بإبلاغ سيارة الإسعاف التي نقلتهما على الفور إلى المستشفى الحسني إلا أنهما توفيا في طريقهما إلى المستشفى.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الفاجعة المؤلمة.



