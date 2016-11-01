 حسن الخيار يضع حوالي 70 كاميرا لمراقبة المستخدمين تسرع بعودة الإحتقان لقناة ميدي 1.. ﻿
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حسن الخيار يضع حوالي 70 كاميرا لمراقبة المستخدمين تسرع بعودة الإحتقان لقناة ميدي 1..

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 13:04 حسن الخيار يضع حوالي 70 كاميرا لمراقبة المستخدمين تسرع بعودة الإحتقان لقناة ميدي 1.. | صحافة
حسن الخيار يضع حوالي 70 كاميرا لمراقبة المستخدمين تسرع بعودة الإحتقان لقناة ميدي 1..
كشف مصدر من داخل المكتب النقابي لقناة ميدي 1 تيفي، عن عودة الإحتقان من جديد بين العاملين في المؤسسة الإعلامية بعد تسريب خبر مفاده أن حسن الخيار قام بتتبيث حوالي 70 كاميرا لمراقبة المستخدمين عوض

شوف تيفي

كشف مصدر من داخل المكتب النقابي لقناة ميدي 1 تيفي، عن عودة الإحتقان من جديد بين العاملين في المؤسسة الإعلامية بعد تسريب خبر مفاده أن حسن الخيار قام بتتبيث حوالي 70 كاميرا لمراقبة المستخدمين عوض تخصيصها للتخفيف عن النقص الحاد "لكاميرات التصوير" الذي يشكو منه الصحفيون والتقنيون بالقناة.

وأوضح ذات المصدر، أن إدارة القناة برئاسة "حسن الخيار" وضعت أكثر من 70 "كاميرا مراقبة" بأروقة المبنى الذي يتواجد به مقر القناة، بهدف تصييد أخطاء العاملين، حيث وصف ذات المصدر الأجواء العامة بالمؤسسة الإعلامية بالكارثي ما يزيد من" الإحتقان مع الصحافيين عوض التعاون معهم" حسب تعبير ذات المصدر.

وأضاف ذات المصدر، أن المكتب النقابي سبق له وأن حذر "من الإستمرار في تبني أسلوب الرقابة...، ونهج سياسة التسويف وتصييد الأخطاء بهدف التشهير".

وعرفت القناة عدة حالات طرد في حق الصحفيين بالقناة، حيث ثم الإستغناء عن بعضهم فيما ثم حذف برامج مختلفة كانت تذيعها القناة، منذ تعيين حسن الخيار على رأس الإدارة.

 

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