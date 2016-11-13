وزير وقيادي بارز في العدالة والتنمية طلع ليه الدم: المدرب كيدرب فينا.. وتعادل المنتخب كارثة كروية+صورة ﻿

"شوف تيفي"
عبر نجيب بوليف الوزير المنتدب في النقل واللوجستيك في الحكومة المنتهية ولايتها، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، عن غضبه الشديد عقب التعادل المخيب للآمال بين المنتخب المغربي لكرة القدم ونظيره المنتخب الإيفواري أمس السبت بملعب مراكش ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
واعتبر بوليف تعادل المنتخب المغربي مع نظيره الإيفواري بالكارثة، موضحا بأن المدرب الفرنسي هيرفي رونار واللاعبون لم يستوعبوا بأنهم دخلوا غمار الإقصائيات المؤهلة لكأس العالم.
وكتب بوليف في تدوينته النارية على حسابه بالفايسبوك " المغرب الكوت ديفوار..كارثة كروية..المدرب الفرنسي لا زال يتدرب فينا!!!..اللاعبون لم يستوعبوا أنهم في إقصائيات كاس العالم...ظنوا أنهم في نزهة على هامش كوب 22..متى تنتهي هذه المهزلة???".
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