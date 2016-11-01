خطير وبالفيديو..هكذا فضحت كاميرا هاتف نقال عملية سرقة بمراكش..وفايسبوكيون ينشرون صور السارقين ﻿

رصدت كاميرا هاتف نقال، بمدينة مراكش، أمس السبت، تفاصيل عملية سرقة، بطلاها لصان كانا على متن دراجة نارية، قاما بمحاولة سرقة حقيبة يدوية لفتاة بالشارع العام.

"شوف تيفي"



رصدت كاميرا هاتف نقال، بمدينة مراكش، أمس السبت، تفاصيل عملية سرقة، بطلاها لصان كانا على متن دراجة نارية، قاما بمحاولة سرقة حقيبة يدوية لفتاة بالشارع العام.

وحسب متداولي هذا الفيديو الصادم، فإن تفاصيله وقعت بحي تاركة، حيث هاجم شابان كانا على متن دراجة نارية من نوع "103ّ"، فتاة في الشارع العام لسرقة حقيبتها الجلدية لكنهما فرا من عين المكان بعد فشلهما في تنفيذ عملية السرقة.

وركز النشطاء في تفاعلهم على ملامح السارقين، حيث طالب الجميع بنشر صورهما في جميع الصفحات الفايسبوكية حتى تتمكن المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء من اعتقالهما في أقرب وقت ممكن.



