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رسميا : برلمان الإتحاد الإشتراكي يرخص لإدريس لشكر التشاور مع بن كيران لتشكيل الحكومة

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 12:06 رسميا : برلمان الإتحاد الإشتراكي يرخص لإدريس لشكر التشاور مع بن كيران لتشكيل الحكومة | بوليتيك
رسميا : برلمان الإتحاد الإشتراكي يرخص لإدريس لشكر التشاور مع بن كيران لتشكيل الحكومة
فوضت اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الإتحاد الإشتراكي في إجتماعها الذي إنعقد أمس السبت، للكاتب الأول إدريس لشكر مع المكتب السياسي، مواصلة المشاورات والمفاوضات مع عبد الإله بن كيران لتشكيل الحكومة،

شوف تيفي

فوضت اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الإتحاد الإشتراكي في إجتماعها الذي إنعقد أمس السبت، للكاتب الأول إدريس لشكر مع المكتب السياسي، مواصلة المشاورات والمفاوضات مع عبد الإله بن كيران لتشكيل الحكومة، على ضوء التوجيهات والتوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية الوطنية.

وكشف بلاغ لحزب الإتحاد الإشتراكي، الصادر بعد إجتماع اللجنة الإدارية، عن الشروط التي ينبغي أن تسير عليها المفاوضات حسب الإتحاديين، حيث "أن التوجيه الذي ينبغي أن يسير في متابعة المشاورات الجارية حاليا، من طرف رئيس الحكومة المعين، ينبغي أن تظل وفية لهذه المنهجية، التي تنطلق من الوضوح في التصورات ونظام الأسبقيات، المتفق عليها، لتجنب الإرتجال والعشوائية، للسمو بالعمل الحكومي إلى الإطار التعاقدي والتشاركي، القابل للتقييم والمحاسبة، بكل شفافية والتزام".

وأكد منطوق بلاغ برلمان حزب الاتحاد الإشتراكي، "أن اللجنة الإدارية الوطنية توافق على إستمرار الحزب، في مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة، بناءا على الإتفاقات التي يمكن التوصل إليها، حول البرامج والتصورات، إعتمادا على المبادئ والأولويات الواردة أعلاه، في مفاوضات ثنائية، ترفض أية قطبية مصطنعة أو ظرفية، بهدف خدمة مصلحة الوطن وتحقيق مطامح الجماهير الشعبية والإستجابة لمطالب القوى الحية والفاعلين في مختلف المجالات، وتفعيل الدستور والإستمرارفي ورش بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون".

وجاءت موافقة اللجنة الإدارية الوطنية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، المجتمعة في دورتها العادية، يوم أمس برئاسة الحبيب المالكي، حيث إستمعت في البداية لتقرير المكتب السياسي، الذي قدمه الكاتب الأول إدريس لشكر، والذي تناول فيه نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى منهما، بالإنتخابات التشريعية والثانية، بالمشاورات التي تجري من أجل تشكيل الحكومة بإشراف رئيسها المعين عبد الإله بنكيران.

 

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بن كيران اللجنة الإدارية المشاورات التقرير الحكومة لشكر شوف تيفي

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