 بالصورة..هكذا كانت ردة فعل الفايسبوكيين المغاربة بعد تصريحات كريمة زوجة الفنان سعيد الصنهاجي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..ها شحال تْحكم على مقدم لقاو عندو لحشيش في سيدي بنور | حوادث و حقوق

مثير..ها شحال تْحكم على مقدم لقاو عندو لحشيش في سيدي بنور

يا ربي السلامة.. شوفو سخان مائي يقتل زوجين بالناظور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. ''شوفو'' سخان مائي يقتل زوجين بالناظور

حسن الخيار يضع حوالي 70 كاميرا لمراقبة المستخدمين تسرع بعودة الإحتقان لقناة ميدي 1.. | صحافة

حسن الخيار يضع حوالي 70 كاميرا لمراقبة المستخدمين تسرع بعودة الإحتقان لقناة ميدي 1..

وزير وقيادي بارز في العدالة والتنمية طلع ليه الدم: المدرب كيدرب فينا.. وتعادل المنتخب كارثة كروية+صورة | بوليتيك

وزير وقيادي بارز في العدالة والتنمية طلع ليه الدم: المدرب كيدرب فينا.. وتعادل المنتخب كارثة

خطير وبالفيديو..هكذا فضحت كاميرا هاتف نقال عملية سرقة بمراكش..وفايسبوكيون ينشرون صور السارقين | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..هكذا فضحت كاميرا هاتف نقال عملية سرقة بمراكش..وفايسبوكيون ينشرون صور السارقين

رسميا : برلمان الإتحاد الإشتراكي يرخص لإدريس لشكر التشاور مع بن كيران لتشكيل الحكومة | بوليتيك

رسميا : برلمان الإتحاد الإشتراكي يرخص لإدريس لشكر التشاور مع بن كيران لتشكيل الحكومة

بالصورة..هكذا كانت ردة فعل الفايسبوكيين المغاربة بعد تصريحات كريمة زوجة الفنان سعيد الصنهاجي | مجتمع

بالصورة..هكذا كانت ردة فعل الفايسبوكيين المغاربة بعد تصريحات كريمة زوجة الفنان سعيد الصنهاجي

بالصورة..هكذا كانت ردة فعل الفايسبوكيين المغاربة بعد تصريحات كريمة زوجة الفنان سعيد الصنهاجي | مجتمع

بالصورة..هكذا كانت ردة فعل الفايسبوكيين المغاربة بعد تصريحات كريمة زوجة الفنان سعيد الصنهاجي

الملك يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان المرحوم العربي الكوكبي | بوليتيك

الملك يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان المرحوم العربي الكوكبي

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

بالصورة..هكذا كانت ردة فعل الفايسبوكيين المغاربة بعد تصريحات كريمة زوجة الفنان سعيد الصنهاجي

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 11:53 بالصورة..هكذا كانت ردة فعل الفايسبوكيين المغاربة بعد تصريحات كريمة زوجة الفنان سعيد الصنهاجي | مجتمع
بالصورة..هكذا كانت ردة فعل الفايسبوكيين المغاربة بعد تصريحات كريمة زوجة الفنان سعيد الصنهاجي
مباشرة بعد أن نشرت ''شوف تيفي'' حصريا تصريحات كريمة وردة فعلها حول فضيحة زوجها سعيد الصنهاجي وظهوره عاريا في مقطع فيديو، تفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير مع موقفها الشجاع حيث عبر العديد منهم عن


"شوف تيفي"

مباشرة بعد أن نشرت "شوف تيفي" حصريا تصريحات كريمة وردة فعلها حول فضيحة زوجها سعيد الصنهاجي وظهوره عاريا في مقطع فيديو، تفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير مع موقفها الشجاع حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بسلوك "كريمة" عقب الفضيحة، بعد أن أكدت وقوفها إلى جانب زوجها سلطان الطرب الشعبي في السراء والضراء.

ووصف العديد من النشطاء "كريمة" بالسيدة القوية، مؤكدين بأن فضلها كبير في الشهرة والنجاح الفني لزوجها سعيد الصنهاجي، هكذا قالت إحدى المدونات تبارك الله عليك أللا كريمة مرا وقادا، في حين كتب أحد المدونين كريمة لقد عبرت فعلا عن حقيقة المرأة المغربية العاقلة والصبورة التي احتكمت إلى العقل من أجل عدم تدمير الأسرة والزوج ، وغيرها من التعاليق التي صبت جلها في الإشادة بالموقف الرائع للزوجة العاقلة كريمة.

وكانت "كريمة" قد كشفت لـ "شوف تيفي" أمس السبت، تفاصيل مثيرة عن عملية الابتزاز التي تعرض لها زوجها سعيد الصنهاجي، وأكدت بهذا الخصوص التزامها بتقديم المساندة لزوجها وعدم التفريط فيه بعد سنوات طويلة من الزواج تقاسما خلالها العديد من الأشياء.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعيد الصنهاجي النشطاء سلطان الطرب الشعبي الفايسبوكيين كرمية الزوجة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة..هكذا كانت ردة فعل الفايسبوكيين المغاربة بعد تصريحات كريمة زوجة الفنان سعيد الصنهاجي | مجتمع

بالصورة..هكذا كانت ردة فعل الفايسبوكيين المغاربة بعد تصريحات كريمة زوجة الفنان سعيد الصنهاجي

إنفراد : وفاة عامل بمصنع للكرطون بأيت ملول | مجتمع

إنفراد : وفاة عامل بمصنع ''للكرطون'' بأيت ملول

إعدادية بتارودانت دون أستاذ رياضيات وشي كيقرا وشي كيتفرج | مجتمع

إعدادية بتارودانت دون أستاذ رياضيات وشي كيقرا وشي كيتفرج

هاشتاغ بغينا سكانير فتِنْغير تغزو الفضاء الأزرق | مجتمع

هاشتاغ بغينا سكانير ''فتِنْغير'' تغزو الفضاء الأزرق

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد الفيديو الشهير..شوفو ردة فعل المواطنين المغاربة منين شافو الصنهاجي فالزنقة أشنو دار(فيديو) | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

بعد الفيديو الشهير..شوفو ردة فعل المواطنين المغاربة منين شافو الصنهاجي فالزنقة أشنو دار(فيديو)

فيديو مسرب خطير وصادم | لأول مرة منذ جريمته البشعة.. قاتل أمه وأخته وزوجها واعترافات مثيرة جدا !! | قنوات أخرى

فيديو مسرب خطير وصادم | لأول مرة منذ جريمته البشعة.. قاتل أمه وأخته وزوجها واعترافات مثيرة جدا !!

بالفيديو.. تشييع جنازة الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز | قنوات أخرى

بالفيديو.. تشييع جنازة الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز

بعد الفيديو الفاضح :من قلب منزله تصريح قوي للفنان المغربي سعيد الصنهاجي رفقة زوجته..كنت عارف راسي مشهور ولكن مكنتش عارف راسي محبوب | بــووز

بعد الفيديو الفاضح :من قلب منزله تصريح قوي للفنان المغربي سعيد الصنهاجي رفقة زوجته..كنت عارف راسي مشهور ولكن مكنتش عارف راسي محبوب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..ها شحال تْحكم على مقدم لقاو عندو لحشيش في سيدي بنور | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

مثير..ها شحال تْحكم على مقدم لقاو عندو لحشيش في سيدي بنور

يا ربي السلامة.. شوفو سخان مائي يقتل زوجين بالناظور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. ''شوفو'' سخان مائي يقتل زوجين بالناظور

حسن الخيار يضع حوالي 70 كاميرا لمراقبة المستخدمين تسرع بعودة الإحتقان لقناة ميدي 1.. | صحافة

حسن الخيار يضع حوالي 70 كاميرا لمراقبة المستخدمين تسرع بعودة الإحتقان لقناة ميدي 1..

وزير وقيادي بارز في العدالة والتنمية طلع ليه الدم: المدرب كيدرب فينا.. وتعادل المنتخب كارثة كروية+صورة | بوليتيك

وزير وقيادي بارز في العدالة والتنمية طلع ليه الدم: المدرب كيدرب فينا.. وتعادل المنتخب كارثة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.