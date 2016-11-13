بالصورة..هكذا كانت ردة فعل الفايسبوكيين المغاربة بعد تصريحات كريمة زوجة الفنان سعيد الصنهاجي ﻿

مباشرة بعد أن نشرت ''شوف تيفي'' حصريا تصريحات كريمة وردة فعلها حول فضيحة زوجها سعيد الصنهاجي وظهوره عاريا في مقطع فيديو، تفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير مع موقفها الشجاع حيث عبر العديد منهم عن



"شوف تيفي"



مباشرة بعد أن نشرت "شوف تيفي" حصريا تصريحات كريمة وردة فعلها حول فضيحة زوجها سعيد الصنهاجي وظهوره عاريا في مقطع فيديو، تفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير مع موقفها الشجاع حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بسلوك "كريمة" عقب الفضيحة، بعد أن أكدت وقوفها إلى جانب زوجها سلطان الطرب الشعبي في السراء والضراء.



ووصف العديد من النشطاء "كريمة" بالسيدة القوية، مؤكدين بأن فضلها كبير في الشهرة والنجاح الفني لزوجها سعيد الصنهاجي، هكذا قالت إحدى المدونات تبارك الله عليك أللا كريمة مرا وقادا، في حين كتب أحد المدونين كريمة لقد عبرت فعلا عن حقيقة المرأة المغربية العاقلة والصبورة التي احتكمت إلى العقل من أجل عدم تدمير الأسرة والزوج ، وغيرها من التعاليق التي صبت جلها في الإشادة بالموقف الرائع للزوجة العاقلة كريمة.



وكانت "كريمة" قد كشفت لـ "شوف تيفي" أمس السبت، تفاصيل مثيرة عن عملية الابتزاز التي تعرض لها زوجها سعيد الصنهاجي، وأكدت بهذا الخصوص التزامها بتقديم المساندة لزوجها وعدم التفريط فيه بعد سنوات طويلة من الزواج تقاسما خلالها العديد من الأشياء.



