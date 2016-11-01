إنتقادات واسعة بعد مطالب بإغتيال الرئيس ''دونالد ترامب'' ﻿

تزامنا مع الإحتجاجات التي تشهدها بعض المدن بالولايات المتحدة الأمريكية منذ إعلان رونالد ترامب رئيسا جديدا، أغلقت كاتبة في صحيفة ''الغارديان'' البريطانية حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد

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تزامنا مع الإحتجاجات التي تشهدها بعض المدن بالولايات المتحدة الأمريكية منذ إعلان رونالد ترامب رئيسا جديدا، أغلقت كاتبة في صحيفة "الغارديان" البريطانية حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب تغريده حول الفائز في الانتخابات الأمريكية.

وكانت الكاتبة البريطانية، مونيشا راجيش كتبت الثلاثاء الماضي، تغريده على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بأنه "حان وقت اغتيال الرئيس".

وتعرضت الكاتبة البريطانية لسيل من الانتقادات، حيث وجهت صحيفة "الغارديان" كذلك إنتقادا شديدا، وأشارت إلى أن راجيش صحفية مستقلة، وأنها ليست من طاقمها التحريري.