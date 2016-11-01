مؤلم.. هذه هي اعترافات المجرم المتورط في قتل وإحراق طفل بالجديدة..تفاصيل صادمة ﻿

في جديد الجريمة المروعة التي هزت مدينة الجديدة خلال الأسبوع الجاري والتي راح ضحيتها طفل في عمر الزهور، علمت ''شوف تيفي'' بأن الشخص الذي تم إيقافه على خلفية الجريمة، اعترف خلال التحقيق معه بتفاصيل



"شوف تيفي"



في جديد الجريمة المروعة التي هزت مدينة الجديدة خلال الأسبوع الجاري والتي راح ضحيتها طفل في عمر الزهور، علمت "شوف تيفي" بأن الشخص الذي تم إيقافه على خلفية الجريمة، اعترف خلال التحقيق معه بتفاصيل جريمته الشنعاء منذ البداية إلى النهاية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الموقوف البالغ 22 عاما، اعترف لمصالح الدرك الملكي بأن الطفل الضحية البالغ قيد حياته 6 سنوات، قام برميه بقنينة زجاجية بأحد الحقول، ليرد عليه بها

لتصيب الطفل (ع) ، ما أسفر عن سقوط هذا الأخير مغشيا عليه.

وأضاف الجاني بأنه قام بنقل الطفل خارج الدوار واحتسى كمية مهمة من مادة "الماحيا"، قبل أن يقوم بإضرام النار في الطفل الذي توفي على الفور، موضحا بأنه عاد بعد يومين وقام مرة أخرى بإضرام النار في جثة الطفل حتى يخفي معالم جريمته بالكامل.

وتجدر الإشارة إلى أن طريق سيدي عابد بالجرف الأصفر ضواحي مدنية الجديدة، اهتزت الأربعاء الماضي على وقع خبر صادم، عقب العثور على الطفل "عبدالعاطي" جثة متفحمة، قبل أن تتمكن مصالح الدرك الملكي ليلة الجمعة من اعتقال الجاني الرئيسي.