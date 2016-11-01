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بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 10:25 عاجل وخطير..ها شنو وقع في كازا في هذه اللحظات | حوادث و حقوق
عاجل وخطير..ها شنو وقع في كازا في هذه اللحظات
شهد شارع باريس بالبيضاء، قبل قليل، حادثا خطير، بطله شخصان يحملان سيفا، أقدما على الهجوم على شخص رفقة صديقته من أجل سرقتهما.


"شوف تيفي"


شهد شارع باريس بالبيضاء، قبل قليل، حادثا خطير، بطله شخصان يحملان سيفا، أقدما على الهجوم على شخص رفقة صديقته من أجل سرقتهما.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفتاة التي كانت رفقة صديقها أصيبت بطعنة على مستوى اليد خلال قيام السارقين بسرقة الهاتف الذكي لصديقها.

وأضاف المصدر ذاته بأن فرقة الصقور، كانت بعين المكان وتمكنت من اعتقال أحد السارقين وحجزت لديه سيفا من الحجم الكبير بينما فر الثاني إلى وجهة غير معلومة.

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