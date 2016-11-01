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إنفراد : وفاة عامل بمصنع ''للكرطون'' بأيت ملول

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 10:23 إنفراد : وفاة عامل بمصنع للكرطون بأيت ملول | مجتمع
إنفراد : وفاة عامل بمصنع ''للكرطون'' بأيت ملول
كشفت مصادر نقابية عن وفاة عامل عشية أمس السبت بإحدى المصانع المتخصصة في صناعة الورق ''الكرطون'' بالحي الصناعي لمدينة أيت ملول.

شوف تيفي

كشفت مصادر نقابية عن وفاة عامل عشية أمس السبت بإحدى المصانع المتخصصة في صناعة الورق "الكرطون" بالحي الصناعي لمدينة أيت ملول.

وأضافت ذات المصادر، أن العامل كان منهمكا في عمله كالمعتاد، قبل تعرضه لحادث بالمصنع تسبب في وفاته، حيث تم نقل العامل بسيارة إسعاف نحو مستشفى الحسن الثاني ليفارق الحياة قبل وصوله المؤسسة الصحية.

وأوضحت ذات المصادر، أن الطريقة التي توفي بها العامل مازالت غامضة، حيث أن بعض العمال من الشركة قالوا أن آلة دهسته أتناء مزاولته لعمله، فيما أخرون يقولون أن سقوط رزمة من "الكرطون" كانت هي السبب وراء الحادث المؤلم الذي راح ضحيته العامل الشاب.

وأفاد ذات المصدر، أن التحقيق الذي سيفتح حول الحادثة هو الذي سيكشف الحقيقة، فيما أضافت ذات المصادر أن المصنع الذي شهد المأساة تابع لإحدى المجموعات الإقتصادية المعروفة بالمغرب.

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