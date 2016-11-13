مؤثر وبالصورة.. هذا ما قاله كريم محمود عبد العزيز عن أبيه رأفت الهجان بعد رحيله ﻿

لا بد من الرحيل يوما ما، إنها الحقيقة المطلقة التي لا جدال فيها، بعد رحيل الفنان الكبير محمود عبد العزيز والملقب بـ ''الساحر''، ''رأفت الهجان''، ''كيت كات''، وأسماء أخرى تحيل على شخصية واحدة تابعها المشاهد

شوف تيفي

لا بد من الرحيل يوما ما، إنها الحقيقة المطلقة التي لا جدال فيها، بعد رحيل الفنان الكبير محمود عبد العزيز والملقب بـ "الساحر"، "رأفت الهجان"، "كيت كات"، وأسماء أخرى تحيل على شخصية واحدة تابعها المشاهد العربي على مر عقود من الزمن في القنوات العربية.

ومع رحيله كان لا بد لابنه كريم محمود عبد العزيز أن يرثي أبيه في هذه المناسبة الأليمة حيث كتب على جدار صفحته الرسمية بالفايسبوك عبارة "البقاء لله .. لا اله الا الله الله يرحمك يا أغلى إنسان في الوجود".