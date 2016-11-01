 لطيفة رأفت ترثي الرائد الكوكبي وهذا ما قالته عنه بصراحة ﻿
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لطيفة رأفت ترثي الرائد الكوكبي وهذا ما قالته عنه بصراحة

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 10:14 لطيفة رأفت ترثي الرائد الكوكبي وهذا ما قالته عنه بصراحة | ثقافة و فنون
لطيفة رأفت ترثي الرائد الكوكبي وهذا ما قالته عنه بصراحة
مستحيل أن تمر هذه المناسبة الأليمة لرحيل أبرز رواد ومؤسسي الأغنية المغربية العربي الكوكبي دون أن يسمع ذوي صوت الفنانة لطيفة رأفت التي غنت من أعمال هذا الفنان القدير الذي اختاره الموت يوم أمس

شوف تيفي

مستحيل أن تمر هذه المناسبة الأليمة لرحيل أبرز رواد ومؤسسي الأغنية المغربية العربي الكوكبي دون أن يسمع ذوي صوت الفنانة لطيفة رأفت التي غنت من أعمال هذا الفنان القدير الذي اختاره الموت يوم أمس الجمعة.

وقالت لطيفة في تدوينتها الفايسبوكية "وداعا أيها المبدع .. وداعا أيها الرائد .. لم تمت و لن يموت اسمك الذي بصم الساحة الفنية ووضع أساسها .. مبدع أغنية خفة الرجل(اش داني و علاش مشيت ) في ذمة الله، الأغنية التي تغنى بها المغرب بأكمله و التي كان لي الشرف في إعادة تسجيلها .. تعازينا الحارة لعائلة الراحل العربي الكوكبي راجية من الله أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان ..إن لله وإن إليه راجعون".

 

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العربي الكواكبي لطيفة رأفت خفة الرجل الفايسبوك تدوينة شوف تيفي

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