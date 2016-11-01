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مثير.. صورة لخمس رؤساء سابقين لأمريكا لن تتكرر في دولة عربية

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 10:12 مثير.. صورة لخمس رؤساء سابقين لأمريكا لن تتكرر في دولة عربية | دولي
مثير.. صورة لخمس رؤساء سابقين لأمريكا لن تتكرر في دولة عربية
إنها صورة قوية ومعبرة، تلك التي تم التقاطها بمناسبة الاحتفال بافتتاح مركز الرئيس الأمريكي السابق جورج دابليو بوش في ولاية تكساس، والتي جمعت خمسة رؤساء مروا من البيت الأبيض ومازالوا على قيد الحياة

شوف تيفي

إنها صورة قوية ومعبرة، تلك التي تم التقاطها بمناسبة الاحتفال بافتتاح مركز الرئيس الأمريكي السابق جورج دابليو بوش في ولاية تكساس، والتي جمعت خمسة رؤساء مروا من البيت الأبيض ومازالوا على قيد الحياة حيث ضمت بالإضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته أخيرا باراك أوباما بالإضافة إلى صاحب المركز جورج بوش الابن، وبوش الأب، فضلا عن بيل كلينتون وجيم كارتير.

إنها صورة غير مسبوقة، وربما لن تتكرر في دول أخرى من بينها الجمهوريات العربية التي يخلد فيها رؤساءها حتى تنتزعهم الثورات أو الموت من كراسيهم الوثيرة، ومن خلال التفكير في أي جمهورية عربية والبحث عن رؤساءها ستجد أن لا وجود ولو لرئيسين، غير مصر التي يحكمها عسكري منقلب على رئيسه الذي يقبع في السجن والرئيس الآخر الذي كان قبلهم لا أحد يعرف هل هو داخل السجن أم أنه يعيش حياة أخرى على الكرة الأرضية.

ومناسبة الصورة الأمريكية بامتياز صورت بمناسبة افتتاح مركز جورج بوش والذي يضم مكتبة ومتحفا وكذلك معهدا للدراسات السياسية، حيث لم يكن من السهل تفويت هذه الفرصة لالتقاط صورة تضم هذا العدد من الرؤساء لدولة واحدة، في الوقت الذي لا يمكن لصورة مثل هذه أن تتحقق في العالم العربي.

 

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