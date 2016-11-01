المثير للجدل دونالد ترامب يواجه دعاوى قضائية وها علاش ﻿

يبدو أن نجاح دونالد ترامب في الرئاسيات الأمريكية لن يمر مرور الكرام، فبعد كل الاحتجاجات القوية في شوارع الولايات بالإضافة إلى حرق العلم الأمريكي على طريقة الربيع العربي ورغبة بعض الولايات

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يبدو أن نجاح دونالد ترامب في الرئاسيات الأمريكية لن يمر مرور الكرام، فبعد كل الاحتجاجات القوية في شوارع الولايات بالإضافة إلى حرق العلم الأمريكي على طريقة الربيع العربي ورغبة بعض الولايات بالاستقلال عن الدولة وهو ما يهدد الوضع العام الأمريكي خلال الأيام القادمة.

كشف موقع "هافينغتون بوست" أنه قد يتم عزل دونالد ترامب الرئيس الأميركي المنتخب، بعد عدة أسابيع، بحسب أحد أساتذة القانون، لأن هناك حجة قوية لبدء الإجراءات القانونية التي من شأنها منع دونالد ترامب من تولي الرئاسة فعليا، إذ ثمة أدلة وافرة لتوجيه الاتهام إلى الرئيس المنتخب الجديد بشأن جرائم من شأنها عزله من منصبه.

وتدور الواقعة الجديد حول "جامعة ترامب"، وهي المؤسسة التعليمية التي أسسها ترامب قبل أن يغلقها في عام 2010. والتي تواجه العديد من القضايا سيقف ترامب شاهدا في واحدة منها في الأسابيع القادمة رغم أنه رئيسا منتخبا لأمريكا.

جدير بالذكر أن شوارع الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة من الغليان والغضب بسبب فوز دونالد ترامب برئاسة الدولة الأربعاء الماضي.