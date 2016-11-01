 تلاميذ محرومون من الدارسة بسب ''محاولة إغتصاب'' بمدرسة إبتدائية بأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تلاميذ محرومون من الدارسة بسب محاولة إغتصاب بمدرسة إبتدائية بأكادير | حوادث و حقوق

تلاميذ محرومون من الدارسة بسب ''محاولة إغتصاب'' بمدرسة إبتدائية بأكادير

إعدادية بتارودانت دون أستاذ رياضيات وشي كيقرا وشي كيتفرج | مجتمع

إعدادية بتارودانت دون أستاذ رياضيات وشي كيقرا وشي كيتفرج

شبح قانون التقاعد يخيم على سماء مراكش يوم غد الأحد وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

شبح قانون التقاعد يخيم على سماء مراكش يوم غد الأحد وهذه هي التفاصيل

هاشتاغ بغينا سكانير فتِنْغير تغزو الفضاء الأزرق | مجتمع

هاشتاغ بغينا سكانير ''فتِنْغير'' تغزو الفضاء الأزرق

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره | بوليتيك

لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له | حوادث و حقوق

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة | بوليتيك

المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية | حوادث و حقوق

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز | ثقافة و فنون

عاجل : بعد الإشاعات رسميا..وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

تلاميذ محرومون من الدارسة بسب ''محاولة إغتصاب'' بمدرسة إبتدائية بأكادير

بتاريــخ : 13 نونبر 2016 / 01:24 تلاميذ محرومون من الدارسة بسب محاولة إغتصاب بمدرسة إبتدائية بأكادير | حوادث و حقوق
تلاميذ محرومون من الدارسة بسب ''محاولة إغتصاب'' بمدرسة إبتدائية بأكادير
إحتج عشرات النسوة أمام مدرسة بدوار دار بوبكر بجماعة الدراركة بأكادير اليوم السبت، بعد تعرض تلميذة تدرس في المستوى الثاني إبتدائي لمحاولة إغتصاب من طرف تلميذ زميل لها يدرس بالمستوى السادس.

شوف تيفي

 إحتج عشرات النسوة أمام مدرسة بدوار دار بوبكر بجماعة الدراركة بأكادير اليوم السبت، بعد تعرض تلميذة تدرس في المستوى الثاني إبتدائي لمحاولة إغتصاب من طرف تلميذ زميل لها يدرس بالمستوى السادس.


وجاء تنظيم النسوة للوقفة الإحتجاجية أمام المؤسسة التي يدرس بها أطفالهم، بعد شكاية لعائلة إحدى التلميذات تتهم فيها تلميذ في نفس المدرسة بمحاولة إغتصاب إبنتها بمرحاض المؤسسة حسب قولهم، حيث أوقف رجال الدرك الملكي الخميس الماضي التلميذ وحققوا معه حول القضية ليخلوا سبيله بعد ذلك.


من جهة ثانية، نفى مصدر تربوي واقعة محاولة إغتصاب تلميذة الصف الثاني من طرف زميل لها بالقسم السادس بمرحاض المؤسسة، مستبعدا الواقعة، نظرا للإكتظاظ الكبير الذي تعرفه المؤسسة.


ورفع النسوة المحتجات أمام مدرسة دار بوبكر بجماعة الدراركة، شعارات تطالب بإيفاد لجان إلى المؤسسة للوقوف على وضعيتها الكارثية، حيث أن المراحيض بالمؤسسة لا تتوفر على الأبواب رغم العدد الكبير من التلاميذ.


وهدد النسوة المحتجات بمنع أطفالهن من الدراسة بالمؤسسة، كورقة ضغط على المسؤولين التربويين بالمنطقة، تزامنا مع تهديد والية جهة سوس ماسة المدير الجهوي للتربية والتعليم برفع تقرير ضده لدى دوائر القرار، مخاطبة إياه بالقول ''بغيت فلوس الأكاديمية يبانو اعلى التلاميذ...ولا غادي ندير شغلي''.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الدراركة التعليم الجهة سوس المدرسةالإغتصاب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له | حوادث و حقوق

خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية | حوادث و حقوق

عاجل .. تمديد اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي و هذا موعد أول جلسة في القضية

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات.. | حوادث و حقوق

خطير..رجل يقتل زوجته بسكين وينتحر باعتراضه للقطار بالصخيرات..

رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو | حوادث و حقوق

رجال الحموشي شدو أربعة أشخاص خطيرين، ها شكون هوما وها أشنوا دارو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بوصوفة بعد التعادل أمام الفيلة: سمحو لينا يا لمغاربة كنا بغينا نفرحوكم أو نفرحو تا حنا | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بوصوفة بعد التعادل أمام الفيلة: سمحو لينا يا لمغاربة كنا بغينا نفرحوكم أو نفرحو تا حنا

تصريح بوفال بعد التعادل أمام ساحل العاج 0-0 | بــووز

تصريح بوفال بعد التعادل أمام ساحل العاج 0-0

ترامب يقول أنه يرغب في الإبقاء على عناصر أساسية في برنامج سلفه | قنوات أخرى

ترامب يقول أنه يرغب في الإبقاء على عناصر أساسية في برنامج سلفه

شوفو كيفاش كيعيش الصنهاجي مع مراتو وليدلتو بعد الفضيحة الشهيرة(فيديو حصري من قلب منزله) | بــووز

شوفو كيفاش كيعيش الصنهاجي مع مراتو وليدلتو بعد الفضيحة الشهيرة(فيديو حصري من قلب منزله)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

تلاميذ محرومون من الدارسة بسب محاولة إغتصاب بمدرسة إبتدائية بأكادير | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

تلاميذ محرومون من الدارسة بسب ''محاولة إغتصاب'' بمدرسة إبتدائية بأكادير

إعدادية بتارودانت دون أستاذ رياضيات وشي كيقرا وشي كيتفرج | مجتمع

إعدادية بتارودانت دون أستاذ رياضيات وشي كيقرا وشي كيتفرج

شبح قانون التقاعد يخيم على سماء مراكش يوم غد الأحد وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

شبح قانون التقاعد يخيم على سماء مراكش يوم غد الأحد وهذه هي التفاصيل

هاشتاغ بغينا سكانير فتِنْغير تغزو الفضاء الأزرق | مجتمع

هاشتاغ بغينا سكانير ''فتِنْغير'' تغزو الفضاء الأزرق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.