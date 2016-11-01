تلاميذ محرومون من الدارسة بسب ''محاولة إغتصاب'' بمدرسة إبتدائية بأكادير ﻿

إحتج عشرات النسوة أمام مدرسة بدوار دار بوبكر بجماعة الدراركة بأكادير اليوم السبت، بعد تعرض تلميذة تدرس في المستوى الثاني إبتدائي لمحاولة إغتصاب من طرف تلميذ زميل لها يدرس بالمستوى السادس.

شوف تيفي

إحتج عشرات النسوة أمام مدرسة بدوار دار بوبكر بجماعة الدراركة بأكادير اليوم السبت، بعد تعرض تلميذة تدرس في المستوى الثاني إبتدائي لمحاولة إغتصاب من طرف تلميذ زميل لها يدرس بالمستوى السادس.



وجاء تنظيم النسوة للوقفة الإحتجاجية أمام المؤسسة التي يدرس بها أطفالهم، بعد شكاية لعائلة إحدى التلميذات تتهم فيها تلميذ في نفس المدرسة بمحاولة إغتصاب إبنتها بمرحاض المؤسسة حسب قولهم، حيث أوقف رجال الدرك الملكي الخميس الماضي التلميذ وحققوا معه حول القضية ليخلوا سبيله بعد ذلك.



من جهة ثانية، نفى مصدر تربوي واقعة محاولة إغتصاب تلميذة الصف الثاني من طرف زميل لها بالقسم السادس بمرحاض المؤسسة، مستبعدا الواقعة، نظرا للإكتظاظ الكبير الذي تعرفه المؤسسة.



ورفع النسوة المحتجات أمام مدرسة دار بوبكر بجماعة الدراركة، شعارات تطالب بإيفاد لجان إلى المؤسسة للوقوف على وضعيتها الكارثية، حيث أن المراحيض بالمؤسسة لا تتوفر على الأبواب رغم العدد الكبير من التلاميذ.



وهدد النسوة المحتجات بمنع أطفالهن من الدراسة بالمؤسسة، كورقة ضغط على المسؤولين التربويين بالمنطقة، تزامنا مع تهديد والية جهة سوس ماسة المدير الجهوي للتربية والتعليم برفع تقرير ضده لدى دوائر القرار، مخاطبة إياه بالقول ''بغيت فلوس الأكاديمية يبانو اعلى التلاميذ...ولا غادي ندير شغلي''.