إعدادية بتارودانت دون أستاذ رياضيات وشي كيقرا وشي كيتفرج ﻿

يحز في القلب أن تجد مجتمعا يحب الدراسة ويسعى إلى التحصيل العلمي، لكن في المقابل لا يجد من يمد له يد العون ويساعده في دراسته ويوفر له جميع شروط التعليم الحقيقي في هذه البلاد السعيدة.

شوف تيفي

يحز في القلب أن تجد مجتمعا يحب الدراسة ويسعى إلى التحصيل العلمي، لكن في المقابل لا يجد من يمد له يد العون ويساعده في دراسته ويوفر له جميع شروط التعليم الحقيقي في هذه البلاد السعيدة.

يحز في القلب عندما تجد فوارق شاسعة بين ابن هذا وابن ذاك في مؤسسة تعليمية واحدة، فالأول يتوفر على أستاذ رياضيات مثلا والثاني ابن الشعب الذي لا صوت له يفتقد لتحصيل المادة منذ بداية الموسم الدراسي.

هو مشكل عويص ومتداخل، وقد لا يحدث في أي بلد في العالم إلا في المغرب، وهذا الحدث يبين جليا ما راج حول الخطابات الملكية التي تصب في واد الإصلاح والتطلع لمستقبل أفضل وتصرفات المسؤولين الذين يلغون بلغاهم حسب ضمائرهم وكل مرة وأشنوا قالهم راسهم، ناسيين أننا أبناء شعب واحد وكلنا سواسية يحكمنا قانون واحد ويؤطرنا دستور واحد.

ولعل ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر مطلع قد يزيد من الجرح الغائر الذي خلفته غياب السياسة الواضحة للتعليم في هذه البلاد، فالثانوية الإعدادية كلاز بتارودانت تعرف مفارقة عجيبة وغير مسبوقة حيث قال مصدر مطلع أن تلاميذ الإعدادية لا يدرسون مادة الرياضيات منذ بداية السنة في المقابل أبناء الأعيان وأغنياء الجماعة يدرسونها.

وعن سبب سكوت باقي التلاميذ المحكورين منذ بداية السنة، فقد كشف المصدر ذاته أنهم قاموا باحتجاج فتلقوا تهديدات متكررة من الحارس العام وكذلك من شيخ المنطقة، متسائلا في الوقت ذاته كيف يهدد حارس العام أبناء الشعب لأنهم فقط طالبوا بحقهم في المقابل أبناء الأساتذة والمدراء والمقربون وضعوهم في أقسام ووفروا لهم الأستاذ حسب المصدر ذاته، إنه نفس الإعادة لسيناريو الانتهاز والظلم والتمييز الطبقي.

وأوضح المصدر ذاته بأن الأقسام التالية من 1الى 4..لديهم أستاذ الرياضيات، أما الباقي لا، فقط لأنهم أبناء الدواوير والهامش لا يتوفر لهم الأستاذ...وما زاد في تعميق جرح التلاميذ المحرومين من الأستاذ أن إحدى التلميذات كانت معهم في القسم من أبناء أصحاب الإدارة تم تنقيلها للقسم الذي يتوفر على أستاذ الرياضيات.

إنه العبث، بل إنها الحكرة التي يجعلون أبناء الشعب يحسون بها باكرا، فتتربى في قلوبهم وأدمغتهم، ليصبحوا بعد ذلك ثوريين في المستقبل بسبب تعنت وزارة أو غياب الوصي على القطاع أو حكرة مقدم أو شيخ ويتواطئ في الصمت مدير المؤسسة ... ولا يسعنا سوى أن ننعي التعليم في هذه البلاد كما تم نعي قطاعات أخرى من قبل...