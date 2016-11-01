شبح قانون التقاعد يخيم على سماء مراكش يوم غد الأحد وهذه هي التفاصيل ﻿

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أكدت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد مشاركتها في المسيرة الوطنية ضد قانون التقاعد الجديد والتي ستنظم بمراكش يوم غد الأحد تزامنا مع تنظيم مؤتمر المناخ ''كوب 22'' بالمدينة،إذ من المنتظر أن تنطلق من أمام ملعب الحارثي.
وتأتي هذه المسيرة تكملة للملف النضالي الذي فتحته شريحة كبيرة من الموظفين والأساتذة ومتضرورن من قانون التقاعد الجديد، وذلك في إطار الدعوة إلى إسقاط قانون التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين والتصدي لمخطط التقاعد.
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