هاشتاغ بغينا سكانير ''فتِنْغير'' تغزو الفضاء الأزرق ﻿

وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، هذا ما يقوله البيت الشعري للرائع أحمد شوقي، لكن هذا المقطع الشعري أصبح ينطبق على الفضاء الأزرق والذي تحول ليصبح ''وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ

شوف تيفي

وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، هذا ما يقوله البيت الشعري للرائع أحمد شوقي، لكن هذا المقطع الشعري أصبح ينطبق على الفضاء الأزرق والذي تحول ليصبح ''وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا بالفايسبوك'' وليسمح لنا الشاعر شوقي على تحوير بيته لظروف اجتماعية تعيشها منطقة تنغير والتي أطلق نشطاء فايسبوكيون من أجلهاحملة واسعة النطاق تحت عنوان ''هاشتاغ بغينا السكانير في تنغير''.

ونشر رواد الفضاء الأزرق هذه الحملة في مختلف الصفحات الفايسبوكية مطالبين من خلالها المسؤولين بذات الإقليم و وزارة الصحة بتجهيز مستشفى الإقليم بجهاز سكانير، والذي يعتبر إحدى الأجهزة الضرورية بالمستشفيات إذ أنه الجهاز الوحيد الذي يعاني من غيابه مجموعة من المواطنين في مختلف المستوصفات.

ويعتبر إقليم تنغير من الأقاليم الفتية و التي تصل كثافته إلى أزيد من 400 ألف نسمة، في حين أنه يعاني كما تعاني باقي المدن من الخدمات الصحية في هذه البلاد السعيدة.