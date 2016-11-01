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لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 23:10 لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره | بوليتيك
لشكر يقود المفاوضات مع بن كيران شريطة عدم إستوزاره
كشف مصدر ''شوف تيفي'' الذي حضر الإجتماع الخاص للجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب سيقود المفاوضات مع بن كيران لتشكيل الحكومة لكنه أقسم أمام أعضاء برلمان حزبه

شوف تيفي

كشف مصدر ''شوف تيفي'' الذي حضر الإجتماع الخاص للجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب سيقود المفاوضات مع بن كيران لتشكيل الحكومة لكنه أقسم أمام أعضاء برلمان حزبه بأنه لن يصبح وزيرا.
وأضاف ذات المصدر أن اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، كلفت إدريس لشكر بالتفاوض مع بن كيران لتشكيل الحكومة، بشرط العرض الذي سيقدمه رئيس الحكومة وطبيعة الحلفاء دون إبتزاز.
وأوضح ذات المصدر، أن الإبتزاز الذي طالب به بعض المتدخلين في الإجتماع الخاص هو ''أن لايكون التفاوض بين الأحزاب كأقطاب وإنما كأحزاب''، مؤكدا أن البرنامج الحكومي والتشكيلة ستكون هي المحدد لمشاركة حزب الوردة.
وأكد ذات المصدر، أن إدريس لشكر سيفاوض بن كيران باسم الإتحاد الإشتراكي ولن يترشح لمنصب وزاري.

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