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خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له

بتاريــخ : 12 نونبر 2016 / 22:57 خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له | حوادث و حقوق
خطير..مشرمل يجهز على رجل أمن بجنوية وهذا ماوقع له
أجهز مشرمل على رجل أمن مساء أمس الجمعة بصفرو، حيث هاجمه على بغتة بجنوية أصابه على مستوى الوجه والرأس.

شوف تيفي

أجهز مشرمل على رجل أمن مساء أمس الجمعة بصفرو، حيث هاجمه على بغتة بجنوية أصابه على مستوى الوجه والرأس.

وحسب مصادر محلية فإن الشرطي تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بمدينة صفرو لتلقي العلاجات، حيث لم تعرف بعد أسباب الاعتداء على الشرطي الذي يشتغل بالمدينة نفسها.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية قبضت على الجاني وتم وضعه رهن الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمه للعدالة.

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أمن صفرو عدالة سلاح أبيض

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