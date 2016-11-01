المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق :قنطرة الحسن الثاني التي تربط الرباط وسلا سليمة ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خير حصري،أكد المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، الصاقل المغاري، أن قنطرة الحسن الثاني التي تربط بين مدينتي الرباط وسلا، ''سليمة''، وأن التصدع الذي وقع على

شوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خير حصري،أكد المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، الصاقل المغاري، أن قنطرة الحسن الثاني التي تربط بين مدينتي الرباط وسلا، ''سليمة''، وأن التصدع الذي وقع على مستوى مدخلها من جهة مدينة سلا - مارينا والناجم عن حفر أساس مشروع محاذي للقنطرة، ''ليس له أي تأثير على قواعد القنطرة''.

وأوضح الصاقلن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التصدع الذي وقع على مستوى مدخل قنطرة الحسن الثاني، ''ضعيف، لا يتجاوز بعض الميلمترات''، وهو ناتج عن حفر أساس مشروع ''كرين تيك فالي'' المحاذي لمارينا والمتواجد بالقرب من مدخل القنطرة، مشيرا إلى أن الشركة المكلفة بالمشروع اتخذت جميع الاحتياطات قبل عملية الحفر.

وأضاف أن لقاء جمع أمس سلطات عمالة سلا ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق و الشركة المكلفة بالإشراف على مشروع ''كرين تيك فالي'' وخبراء من المختبر الوطني للأبحاث والدراسات ومكاتب الدراسات لمباشرة إصلاح الخلل، مشيرا إلى أنه من أجل سلامة المواطنين، توقفت حركة السير منذ أمس الجمعة على مستوى مدخل قنطرة الحسن الثاني مؤقتا، إلى غاية بداية الأسبوع المقبل.



